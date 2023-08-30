Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü, Kayseri Valiliği'nin düzenlediği resepsiyon ile kutlandı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Bu topraklar 30 Ağustos zaferi ile beraber artık ebedi Türk yurdu olduğunun mührünü vurdu" dedi.

Resepsiyonda, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, tebrikleri kabul etti. Resepsiyona Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahit Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, protokol üyeleri, gaziler ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Resepsiyonda bir konuşma yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Sultan Alparslan'ın Malazgirt zaferi ile birlikte bu toprakları yurt edindik. Vatan bildiğimiz bu topraklarda çok büyük medeniyetler inşa ettik. Ancak bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamanın çok ağır bedelleri vardı. Milletçe çok ağır bedeller ödeye ödeye buralara kadar geldik. Bizler Anadolu'ya geldiğimiz andan itibaren çok büyük zaferler, büyük medeniyetler kurduk. Ancak bazen yıkılışlarda gördük. Bazen bir devletimiz yıkılırken, biz o yıkılışın hemen ardından bir başka devletimizi daha güçlü ve daha büyük olarak kurduk. Gün geldi 3 kıtaya hükmettik. Dünyanın birçok noktasına nizam ve barış götürdük. Bütün coğrafyalarda var olduk. Ancak bu şanlı tarihimiz içerisinde bazen acı günlerimizde oldu. Bazen milletçe çok büyük hüzünler yaşadığımız günler oldu. Öyle ki 3 kıtaya hükmettiğimiz zamandan sonra toprakların bir bir elimizden gidişinin acı hatıralarına şahit olduk. Kafkasların elimizden gidişini gördük. Hicaz bölgesinin kopuşunu yaşadık. Huzur ve barış götürdüğümüz balkanlarda soykırıma uğradık. Milletimiz katliamlar yaşadı. Tekrardan Anadolu topraklarına döndük. Çok kara günler yaşamıştık ancak henüz en kara günlerimiz gelmemişti. Tarihin en kara günlerini Anadolu'nun işgali ile yaşadık. Hepimiz bir ümitsizlik içerisine düşmüştük. Millet savaşlardan yorulmuştu. Kapkara günler ve geceler önümüzdeydi. İçimizde bir umutsuzluk vardı. Binlerce yıldır yurt olarak bildiğimiz toprağımız elimizden kayıp, gitmekteydi. Ancak milletin sinesinden ortaya çıkan önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarının söyleyecek sözleri vardı. 'Ya istiklal ya ölüm' diyen kahramanımızın arkasında bütün milletimiz yekvücut oldu. Tekrardan bir ve beraber olduk. O karanlık geceyi milletçe hep beraber aydınlığa çevirdik. Yeni bir gün dönümü yaşadık ve Sultan Alparslan ile beraber yurt edindiğimi bu topraklar 30 Ağustos zaferi ile beraber artık ebedi Türk yurdu olduğunun mührünü vurdu. 30 Ağustos zaferimiz tarihimizin en büyük zaferlerinden birisidir. Çünkü bir yok oluş ile karşı karşıyaydık. Yok oluş ile karşı karşıyayken bir var olma mücadelesi verdik ve bu mücadeleyi kazandık" ifadelerini kullandı.

30 Ağustos Zaferi'nin Kayseri'de başka bir anlamı olduğunu dile getiren Çiçek, "30 Ağustos Zafer Bayramı Kayseri'de bir farklı duyguyla kutlanıyor. Çünkü Kayseri o günlerde bütün yurda ve cephelere asker yolluyordu. Hepinizi bildiği gibi Kayseri Lise'miz mezun verememişti. Kayseri bir sigortaydı. Anadolu işgal edilirse meclisimizi Kayseri'de kuracaktık. Yani Kayseri son ümidimizdi. Dolayısıyla kalbi vatan ve millet duygusuyla atan bu topraklarda 30 Ağustos hepimiz için farklı bir anlamda. Ben bu duygularla Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve vatan toprağı için şehit düşenleri rahmetle ve minnetle anıyorum" şeklinde konuştu.

Vali Çiçek'in konuşmasının ardından 30 Ağustos Zafer Pastası'nın kesilmesi ile resepsiyon son buldu. - KAYSERİ