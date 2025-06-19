Kayseri'de 2024 Yılında 8 Bin 49 Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'de 2024 Yılında 8 Bin 49 Kişi Hayatını Kaybetti
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Kayseri'de 2024 yılında 8 bin 49 kişi çeşitli nedenlerle hayatını kaybederken, bu sayının 4 bin 339'unu erkekler oluşturdu. Kadınların sayısı ise 3 bin 710 olarak belirlendi.

Kayseri'de 2024 yılında 8 bin 49 kişi çeşitli nedenlerle hayatını kaybederken, bu sayının 4 bin 339'unu erkekler oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 20245 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Buna göre kentte 2024'te 8 bin 49 kişi çeşitli nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Bu sayının 4 bin 339'unu erkekler, 3 bin 710'unu ise kadınlar oluşturdu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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