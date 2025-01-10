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Kayseri'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Töreni Düzenlendi

Kayseri'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Töreni Düzenlendi
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Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla çelenk koyma törenine Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve basın mensupları katıldı. Törende, basın çalışanlarının sorunları dile getirildi ve konut sahibi olma müjdesi verildi.

Kayseri'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla çelenk koyma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kösedağ, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ve çelenk koyulmasının ardından KGC'de düzenlenen kokteyl ile devam etti. Kokteyle katılan protokol üyeleri basın mensupları ile bir araya gelerek sohbet etti.

Basın mensuplarının sorunlarının devlet nezdinde de çözülmesi için çalışma yaptıklarını söyleyen KGC Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kösedağ, "Öncelikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum. Malumunuz 60'lı yıllarda gazete patronlarının 3 gün gazete yayınlamama kararından sonra çalışanların ve halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlamamak adına çıkardıkları bir gazete var ve o günden beri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlanmaktadır. Ne kadar zor şartlar altında görev yaptığınızı biliyoruz. Bu anlamda da problemleriniz var ama bunları da hep birlikte hareket ederek çözeceğimize inanıyoruz. Basın mensuplarımızın bu sorunlarını da devlet nezdinde gündeme getirmeye çalışacağız. Bugün bir de müjde vermek istiyorum. Dün itibariyle aldığımız güzel bir haber var. Daha önce meslektaşlarımızı konut sahibi yapmak için çalışmıştık. İkinci etap ile ilgili de müjdeli haberlerimiz var. Önümüzdeki süreçte de bununla ilgili bilgilendirme yapacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar hepinizin gününü kutluyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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