Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı'ndan Müzikal Performans

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı'ndan Müzikal Performans
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Resen Ritim Topluluğu konserinde seslendirdiği türkü ile büyük alkış aldı. Konserde, adliye çalışanları ve diğer misafirler güzel bir gece geçirdi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, katıldığı programda seslendirdiği türkü ile büyük alkış topladı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı personellerinin yer aldığı "Resen Ritim Topluluğu" konser verdi. Kadir Has Kongre Merkezi'nde verilen konsere, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, adliye çalışanları, aileleri ve vatandaşlar katıldı. Topluluk birbirinden güzel eserleri seslendirerek, katılımcılara güzel bir gece yaşattı.

Gecede sahneye çıkan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz da, 'Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden' türküsünü seslendirdi. Başsavcı Korkmaz'ın performansı, dinleyicilerden tam not aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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