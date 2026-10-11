Haberler

Kayseri Barosu'nda 3 adaylı başkanlık seçiminde 3 bin 309 avukat oy kullanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Barosu'nda 3 adaylı başkanlık seçiminde 3 bin 309 avukat oy kullanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Barosu'nda olağan genel kurulun ardından başkanlık seçimleri başladı. 3 bin 309 avukatın oy kullanacağı seçimde sarı listede mevcut başkan Murat Tolga Özsoy, kırmızı listede Özden Ertan, beyaz listede Göksel Ulusoy yarışıyor.

Kayseri Barosu'nda 3 adayın yarıştığı başkanlık seçimleri başladı. Baroya kayıtlı avukatlar yeni başkanlarını seçmek için sandık başına geldi.

Kayseri Barosu'nda yapılan olağan genel kurulun ardından başkanlık seçimleri başladı. 3 adayın bulunduğu seçimlerde sarı liste ile mevcut başkan ve başkan adayı Murat Tolga Özsoy, kırmızı liste ile Özden Ertan ve beyaz liste ile Göksel Ulusoy yarışacak. Seçimlerin düğün havasında atlatılacağını düşündüğünü söyleyen mevcut başkan ve başkan adayı Murat Tolga Özsoy, "Kayseri Baromuzun bugün seçimli olağan genel kurulu için bir araya gelmiş bulunuyoruz. 3 bin 309 avukatımızla bugün sandığa gideceğiz. Dün itibari ile genel kurulumuzu yapmıştık, bugün de seçimlerimiz yapılıyor. Büyük Kayseri Barosu'nun bu seçimleri de güzellikle, mutlulukla ve düğün havasında atlatacağı kanaatindeyim. Şimdiden seçimlerin mesleğimize, meslektaşlarımıza ve Kayserimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kırmızı liste başkan adayı Özden Ertan ise, "Kayseri Barosu'nun 100. yılında yeni bir genel kurul yapmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Baroların genel kurulları adeta düğün günleridir. Avukatların birbirleri ile kaynaştığı, tanıştığı ve mutlu olduğu günler olmalı. Biz de genel kurulun dostluk havası içerisinde geçmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Beyaz liste başkan adayı Göksel Ulusoy da, "Tatlı bir heyecanımız var. 3 bin 400 sayısına yaklaşmış güçlü bir Kayseri Barosu'nun yeni bir yönetim seçimi dönemi var. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Gayet güzel geçti, umutluyuz. Sonuçlar da umarım hayırlı olur" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
Ormanda çığlık sesi duydular! Çukura bakınca dehşete düştüler

Ormanda yürürken çığlık sesi duydular! Çukura bakınca dehşete düştüler
Adıyaman'da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa'da bulundu

12 gündür aranıyordu! 16 yaşındaki Elvan'dan haber var
Ayakkabı devi 17 mağazasını kapatıyor! Yüzde 50'ye varan indirim başladı

Ayakkabı devi mağazalarını kapatıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manifest’in “TRALALA” şarkısı Spotify Global listesine 46. sıradan girdi

İlk İngilizce şarkısı dünya listesine girdi
Husilerin Riyad saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! BM sessiz kalmadı

Husilerin Riyad saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! BM sessiz kalmadı
Serbest bırakılan Berna Laçin dostlarıyla poz verdi: İyiyim

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Berna Laçin'den ilk poz
Tokat'ta neler oluyor? 1400 kişi hastanelere akın etti

Süper Vali'nin oğlu çaresiz! Kentte 1400 kişi hastanelere akın etti
Engelli bireylerin ailelerine müjde! Ankara'nın ilk Nefes Merkezi açıldı

Bakan Göktaş müjdeyi verdi! 81 ile yaygınlaştırılacak
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi fon mağdurları için tarih verdi

İçişleri Bakanı Çiftçi fon mağdurları için tarih verdi
561 gün sonra kadroya alınan Mert Hakan Yandaş'tan paylaşım

561 gündür sahalardan uzak kalan Mert Hakan'dan duygusal paylaşım