AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler

AK Parti MKYK belli oldu! Listede birbirinden sürpriz isimler var
Özlem Zengin, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer almadı

Kura töreninde yeğenini Erdoğan'la tanıştıran Özlem Zengin'e soğuk duş
Erdoğan'ın masasındaki son anket

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı canlı yayında açıkladı
Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı

Erdoğan neşteri vurdu! Listede tüm gözler onu aradı ama bulamadı

Kaynarca'da Traktörle Kayarken Köpeğin Kovalamacası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir adamın traktörün arkasına bağladığı ip ile kaydığı anlar, bir köpeğin kovalamasıyla eğlenceli bir hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde beyaz örtünün tadını traktörün arkasına bağladığı iple kayarak çıkartan adamı köpeğin kovalaması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Birlik Mahallesi'nde traktörün arkasına bağladığı kızakla beyaz örtünün tadını çıkartan kişiyi köpek kovaladı. Yaşanan keyifli anlar ve köpeğin kovalaması ise saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin traktörün arkasında bağladığı iple kayması, köpeğin adamın peşinden koşarak saldırmaya çalışması ve o anları kayda alan kişinin gülmesi yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Daha oynanmadan tarihe geçti
img

Bensu Soral'ın kardan adamı görenleri şoke etti
img

Beşiktaş formasını giyer giymez hayatının şokunu yaşadı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürşad Zorlu, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer aldı

En yakınındaki 5 isim AK Parti'nin A Takımı'nda
Ünlü sanatçı Kanye West kripto dünyasını Swasticoin ile karıştırdı

Ünlü sanatçı Kanye West kripto dünyasını Swasticoin ile karıştırdı
Partilerinden istifa eden 3 vekil, AK Parti'ye katıldı

Kongreye damga vuran görüntü! 3 vekil resmen AK Parti'de
Federasyondan ortalığı karıştıracak karar: Bu kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verilecek

Bu kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verilecek
Dursun Özbek'in Fenerbahçe derbisi için aldığı prim kararı herkesi şaşırttı

Dev derbi için aldığı prim kararı herkesi şaşırttı!
Aileler arasında kız isteme kavgası: 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

İki aile arasında kız isteme kavgası: 3 ölü, 7 yaralı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.