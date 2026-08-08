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Salihli Kaymakamı Açık Kapı'da Vatandaşlarla Buluştu

Salihli Kaymakamı Açık Kapı'da Vatandaşlarla Buluştu
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Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Açık Kapı biriminde vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını dinleyerek, sorunların en kısa sürede çözümü için ilgili kurumlarla koordinasyon içinde olduklarını belirtti. Vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Güldoğan, başvuruların etkin ve hızlı sonuçlandırılması için çalışmaların süreceğini ifade etti.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, vatandaş odaklı hizmet anlayışı kapsamında Açık Kapı biriminde vatandaşlarla bir araya gelerek talep, öneri ve sorunlarını dinlemeyi sürdürdü.

Düzenli olarak gerçekleştirilen vatandaş buluşmalarında vatandaşların ilettiği talep ve başvuruları tek tek değerlendiren Kaymakam Güldoğan, sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulması için ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışıldığını belirtti.

Başvuruların yakından takip edildiğini vurgulayan Güldoğan, vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti.

Kaymakam Ali Güldoğan, "Devlet ile vatandaş arasında güçlü bir iletişim köprüsü oluşturan Açık Kapı uygulaması kapsamında, vatandaşlarımızın görüş ve taleplerini doğrudan dinlemeye, başvuruların etkin ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Açık Kapı uygulamasıyla vatandaşların kamu hizmetlerine daha kolay ulaşmasının hedeflendiği, taleplerin hızlı ve etkin şekilde değerlendirilerek çözüme kavuşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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