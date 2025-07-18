Kaymakam Yosunkaya, Kamu Kurumlarını Ziyaret Etti

Kaymakam Yosunkaya, Kamu Kurumlarını Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, ilçedeki kamu kurumlarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve kurum amirleriyle bir araya geldi.

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, ilçede görev yapan kamu kurumlarına gerçekleştirdiği ziyaretlerle çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretler çerçevesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne giden Kaymakam Yosunkaya, kurum amirleriyle bir araya geldi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yosunkaya, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülmesi adına kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti. Kurum personeline çalışmalarında başarılar dileyen Kaymakam Yosunkaya, vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması için desteklerinin süreceğini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı! Kabine sonrası muhalefete zehir zemberek sözler

LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı! Kabine sonrası sert sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşenur Tokyaz'ın katil zanlısı, eski eşinin ölümünde de cinayetten yargılanıyormuş

Ayşenur'u katleden cani, eski eşinin ölümünde de bir numaralı şüpheli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.