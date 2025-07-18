Kaymakam Yosunkaya, Kamu Kurumlarını Ziyaret Etti

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, ilçede görev yapan kamu kurumlarına gerçekleştirdiği ziyaretlerle çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretler çerçevesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne giden Kaymakam Yosunkaya, kurum amirleriyle bir araya geldi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yosunkaya, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülmesi adına kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti. Kurum personeline çalışmalarında başarılar dileyen Kaymakam Yosunkaya, vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması için desteklerinin süreceğini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR