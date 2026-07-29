Kaymakam Yıldırım’dan kurum ve köy ziyaretleri

Bayburt'un Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, kurum denetimleri kapsamında kamu kurumlarını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Yıldırım daha sonra köy ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi.

Kurum denetimleri kapsamında Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Tapu Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğünü ziyaret eden Kaymakam Yıldırım, kurum amirlerinden devam eden çalışmalar ve sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Denetimlerin ardından İncili, Çayırköprü ve Aşağıkırzı köylerini ziyaret eden Yıldırım, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Köylerin ihtiyaçlarını yerinde inceleyen Kaymakam Yıldırım, devam eden çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunurken, iletilen taleplerin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edileceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı