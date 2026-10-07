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Kaymakam Yıldırım, Aydıntepe'de din görevlileriyle istişare toplantısına katıldı

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Kaymakam Yıldırım, Aydıntepe'de din görevlileriyle istişare toplantısına katıldı
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Bayburt Aydıntepe’de görevli din görevlileriyle istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kaymakam Deniz Yıldırım da katıldı; din hizmetleri ele alındı, görüş ve talepler dinlendi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde görev yapan din görevlilerinin katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, ilçede yürütülen din hizmetleri ele alınırken din görevlilerinin görüş, öneri ve talepleri dinlendi.

Aydıntepe İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Deniz Yıldırım katılarak din görevlileriyle bir araya geldi. İlçede sürdürülen din hizmetlerinin değerlendirildiği toplantıda, din görevlilerinin sahadaki çalışmalarının daha etkin yürütülmesine ilişkin görüş alışverişi yapıldı.

İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu ile müftülük personelinin yer aldığı toplantıda ayrıca Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlilerinin haftası kutlandı. Din görevlilerinin toplumun manevi hayatına rehberlik eden önemli bir görev üstlendiği vurgulanarak, görevlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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