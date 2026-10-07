Kaymakam Yıldırım, Aydıntepe'de din görevlileriyle istişare toplantısına katıldı

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Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde görev yapan din görevlilerinin katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, ilçede yürütülen din hizmetleri ele alınırken din görevlilerinin görüş, öneri ve talepleri dinlendi.

Aydıntepe İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Deniz Yıldırım katılarak din görevlileriyle bir araya geldi. İlçede sürdürülen din hizmetlerinin değerlendirildiği toplantıda, din görevlilerinin sahadaki çalışmalarının daha etkin yürütülmesine ilişkin görüş alışverişi yapıldı.

İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu ile müftülük personelinin yer aldığı toplantıda ayrıca Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlilerinin haftası kutlandı. Din görevlilerinin toplumun manevi hayatına rehberlik eden önemli bir görev üstlendiği vurgulanarak, görevlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı