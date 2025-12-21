Haberler

Kaymakam Uçar, Kuşça köyünde vatandaşlarla buluştu

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Kaymakam Mehmet Salih Uçar, vatandaşlarla samimi bir ortamda bir araya geldi. Köylerde yaşayanların taleplerini dinleyerek sorunları yerinde değerlendirdi.

Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Kuşça Köyünde, Kaymakam Mehmet Salih Uçar, vatandaşlarla buluştu.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Elif Ceylan Kara ile Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Müdürü Osman Aygüneş birlikte Kuşça Köyünde vatandaşların evlerine konuk oldu. Resmiyetten uzak ve samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmalarda köy halkıyla birebir sohbetler gerçekleştirildi. Kimi evlerde çay eşliğinde hal hatır sorulurken, kimi evlerde köyün geçmişi ve bugünü üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Vatandaşlar günlük yaşamlarına dair düşünce, talep ve beklentilerini doğrudan yetkililere iletme imkanı buldu. İletilen her konu dikkatle not alınırken, çözüm odaklı değerlendirmeler yapıldı.

Kaymakam Mehmet Salih Uçar, "Devlet olarak vatandaşımızın her zaman yanındayız. Köylerimizde hemşerilerimizi kendi evlerinde dinlemek, onların taleplerini yerinde görmek bizim için çok kıymetli. İletilen her konunun takipçisi olacağız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
