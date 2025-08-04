Kaymakam Uçar, Kıbrıs Gazilerini Ziyaret Etti

Kaymakam Uçar, Kıbrıs Gazilerini Ziyaret Etti
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Bilecik'in Yenipazar ilçesinde göreve yeni başlayan Kaymakam Mehmet Salih Uçar, Kıbrıs gazileri Mehmet Öndersev ve Halil Karataş'ı evlerinde ziyaret ederek onlara minnet ve şükranlarını sundu.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde göreve yeni başlayan Kaymakam Mehmet Salih Uçar, ilçede ikamet eden Kıbrıs gazileri Mehmet Öndersev ve Halil Karataş'ı evlerinde ziyaret etti.

Gerçekleştirilen anlamlı ziyarette gazilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Uçar, vatan uğruna fedakarca hizmet eden gazilere minnet ve şükranlarını sundu. Gazilere sağlık ve huzur dolu bir ömür temennisinde bulunan Uçar, "Sizlerin verdiği mücadele, bizlere yol gösterici olmaya devam ediyor. Devletimizin her zaman yanınızda olduğunu bilmenizi isterim" dedi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren gaziler ise, Kaymakam Uçar'a teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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