Kaymakam Tutal, Kamu Kurumları ile Toplantı Yaptı

Susuz KaymakamI Muhammed Emin Tutal, ilçe kurum amirleriyle bir araya geldi.

Kars'ın Susuz ilçesinde Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kamu kurumlarının yürüttüğü çalışmalar, projeler ve vatandaşlara sunulan hizmetler değerlendirildi. Kurum amirlerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Tutal, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

Kaymakam Muhammed Emin Tutal, "Vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmak hepimizin ortak görevidir. Kurumlar arası iletişimi güçlü tutarak ilçemizin gelişimi için birlikte çalışacağız" dedi.

Toplantı, kurum amirlerinin görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından sona erdi. - KARS