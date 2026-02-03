Haberler

Susuz Kaymakamı Tutal'dan geleceğin kayakçılarına moral ziyareti

Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Sarıkamış'taki kayak eğitimine katılan öğrencileri ziyaret ederek onlara moral verdi ve teknik süreç hakkında bilgi aldı.

Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Sarıkamış'ın eşsiz kristal karı üzerinde kayak eğitimi alan öğrencileri yalnız bırakmadı. Renkli görüntülerin oluştuğu ziyarette Tutal, öğrencilerle tek tek ilgilenerek heyecanlarına ortak oldu.

Kars'ın Susuz ilçesinde eğitim gören öğrenciler, bölgenin kış turizm merkezi Sarıkamış'ta Vali Ziya Polat'ın destekleriyle düzenlenen KAFKAS Projesi "Karın Yıldızları Sarıkamış'ta" etkinliği çerçevesinde Osman Yüce Kayak Merkezi'nde kayak eğitim alanını ziyaret ederek öğrencilere sürpriz yaptı.

Piste temel kayak eğitimi alan öğrencileri izleyen Kaymakam Tutal, eğitimcilerden teknik süreç hakkında bilgi aldı. Kayak takımlarını giyen öğrencilerin azmi ve mutluluğu gözlerinden okunurken, Tutal'ın öğrencilerle şakalaşması ve onlara moral vermesi ise dikkat çekti.

Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, kayak eğitimi alan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Osman Yüce Kayak Merkezi'nden ayrıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
