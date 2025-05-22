Kaymakam Seyhan Gedikli ve Karaburun köylerini ziyaret etti

Kaymakam Seyhan Gedikli ve Karaburun köylerini ziyaret etti
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Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan Gedikli ve Karaburun köylerini ziyaret etti.

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan Gedikli ve Karaburun köylerini ziyaret etti.

Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, 2025 yılı Köylere Hizmet Götürme Programı çerçevesinde Gedikli ve Karaburun köylerinde incelemelerde bulundu. Ziyaretler sırasında vatandaşlarla birebir görüşen Kaymakam Seyhan, köylerin öncelikli ihtiyaçlarını yerinde dinleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Gedikli Köyü mezarlığında Şehit Mikdat Sümer'in kabrine ziyarette bulunarak dua eden Kaymakam Seyhan, köydeki hane ziyaretlerinde vatandaşların taleplerini aldı. Ardından Gedikli İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi, sınıf ortamında ders çalışmalarına katıldı ve çocuklara hediyeler vererek onların mutluluğuna ortak oldu.

Karaburun Köyü'nde ise devam eden cami inşaatını yerinde inceleyen Kaymakam Seyhan, inşaatın son durumu hakkında Köy Muhtarından bilgi alarak gerekli talimatları verdi.

Ziyaretlere il genel meclis üyeleri ve ilgili kurum amirleri de eşlik etti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda köylere yönelik taleplerin teknik incelemelerinin tamamlanmasının ardından öncelik sırasına göre programa dahil edileceği belirtildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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