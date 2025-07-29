Kaymakam Serkan Kaya'ya Veda Yemeği

Kaymakam Serkan Kaya'ya Veda Yemeği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde görev süresi sona eren Kaymakam Serkan Kaya için veda yemeği düzenlendi. İçişleri Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Programı kapsamında görevden ayrılan Kaya'ya, ilçe protokolünden yoğun katılım ile teşekkür edildi.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde görev süresi sona eren Kaymakam Serkan Kaya için veda yemeği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Programı kapsamında görevinden ayrılan Kaymakam Kaya'nın onuruna düzenlenen programa ilçe protokolü yoğun katılım gösterdi. Yenipazar Kaymakamlığı tarafından organize edilen veda programı, daire amirleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, Kaymakam Kaya'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sessiz sedasız ameliyat oldu! Cemre Baysel'den ilk açıklama

8 yıldır kimseye söylememiş! Sessiz sedasız bıçak altına yattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri

Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.