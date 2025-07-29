Kaymakam Serkan Kaya'ya Veda Yemeği

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde görev süresi sona eren Kaymakam Serkan Kaya için veda yemeği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Programı kapsamında görevinden ayrılan Kaymakam Kaya'nın onuruna düzenlenen programa ilçe protokolü yoğun katılım gösterdi. Yenipazar Kaymakamlığı tarafından organize edilen veda programı, daire amirleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, Kaymakam Kaya'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi. - BİLECİK