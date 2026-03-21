Huzurevi sakinleri bayramda unutulmadı

Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, Ramazan Bayramı dolayısıyla Nasreddin Hoca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret edip, yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçe protokolünün de katıldığı ziyarette, huzurevi sakinlerinin bayramlarını tek tek tebrik eden Kaymakam Sayın ve beraberindeki heyet, yaşlı vatandaşlarla yakından ilgilenerek sohbet ettiler. Devletin şefkat elini her zaman yanlarında hissettiklerini dile getiren huzurevi sakinlerinim hayır duaları eşliğinde, bayramın huzuru ve neşesi hep birlikte paylaşıldı. Ayrıca ziyarette Sayın ve diğer protokol üyeleri huzurevi sakinleri ile beraber yemek yedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı