Kaymakam Şahin öğrencilerle buluştu

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ilçedeki okulların pansiyonlarını ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

İlçede göreve geldiği günden bu yana aktif bir idarecilik örneği sergileyen Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ziyaretlerini sürdürüyor. İlçe genelindeki okulların pansiyonlarını ziyaret eden Kaymakam Şahin okul idarecilerinden gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi alırken, öğrencilerle de yemek yiyip sohbet etti. Kaymakam Şahin, "Aydın Fen Lisesi pansiyonunda yatılı kalan öğrencilerle, akşam yemeği sonrası çay eşliğinde sohbet ederek, gençlerimizi dinledik. Onlara gelecek ve kariyer planları konusunda tavsiyelerde bulunduk. Salonda spor yapan çocuklarımızla buluştuktan sonra, Sosyal Bilimler ve Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisemiz pansiyonlarında kalan öğrencilerimizi ziyaret ederek eğitim, kariyer planlaması, sanat ve spor dair konuştuk. Tüm gençler geleceğimiz" dedi.

Kaymakam Şahin'e ziyaretleri sırasında Efeler ile Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan da eşlik etti. - AYDIN