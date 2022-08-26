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Kaymakam Şahin'den AGC'ye veda ziyareti

Yerel Haberler

Kaymakam Şahin'den AGC'ye veda ziyareti

Antalya'nın Serik ilçesine atanan Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Aydın Gazeteciler Cemiyeti'ne (AGC) veda ziyaretinde bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesine atanan Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Aydın Gazeteciler Cemiyeti'ne (AGC) veda ziyaretinde bulundu. Şahin, Aydın basınının uyumlu ve iyi niyetli olduğunu ifade ederek çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, son çıkan kararname ile Antalya'nın Serik ilçesine atandı. Veda ziyaretlerine başlayan Kaymakam Şahin, AGC'de basın mensupları ile bir araya geldi. Kaymakam Şahin'i, AGC Başkanı Ferdi Uzun, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları karşıladı.

"Burada kamu yararı gözeten bir basın var"

Aydın'da tarım öncelikli olmak üzere birçok alanda girişimlerde bulunan Şahin, Aydınlılarla kurduğu iş birliği ve samimiyetten memnun olduğunu dile getirerek, "4 yıllık süre içerisinde Aydın'da birçok hadiselere şahit olduk. Süreci Aydınlılarla beraber yönettik. Çok güzel hatıralarla ayrılıyoruz. Elimizden geldiği kadar Aydınlılara hizmet etmeye gayret gösterdik. Aydınlılarla ciddi bir yakınlık ve iş birliği gördük. Ben buradan Aydınlılara Allah'a ısmarladık demek istiyorum. Haklarını helal etsinler" dedi.

Aydın basının kamu yararı gözeterek çalıştığını ve iyi niyetli hareket ettiğini vurgulayan Kaymakam Şahin; "Ben ilk defa böyle uyumlu, iyi niyetli, yapıcı ve kamu yararı gözeten bir basın grubu ile karşılaştım. Olaylara hep kamu yararı hizmeti ile baktınız. Ben basın mensuplarından memnundum. Şahsım adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cemal Şahin Antalya Efeler Aydın Yerel Haberler

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