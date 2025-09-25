Kaymakam Öztürk Kaletepe Yangın Gözetleme Kulesi'ni Ziyaret Etti

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, 1820 rakımlı Kaletepe Yangın Gözetleme Kulesinde orman personeliyle bir araya geldi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Kaymakamı Adem Öztürk, beraberinde bazı kurum müdürleri ile birlikte Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1820 rakımlı Kaletepe Yangın Gözetleme Kulesini ziyaret etti. Ziyarette görevli personelle bir araya gelen Kaymakam Öztürk, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Orman personeline görevlerinde kolaylıklar dileyen Öztürk, yangınlara karşı alınan tedbirlerin önemine dikkat çekti. Kaletepe Yangın Gözetleme Kulesi'nin bölgedeki ormanların korunmasında kritik rol üstlendiğini belirten Kaymakam Öztürk, özverili çalışmaları dolayısıyla personeli tebrik etti. - BİLECİK