Kaymakam Özçelik'ten Jandarma Komando Tabur Komutanlığına ziyaret

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Yarbay Muharrem Volkan Karalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak ve İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan tarafından karşılanan Kaymakam Özçelik, Yarbay Volkan Karalı'dan bilgi alarak, kararlılıkla devam eden terörle mücadele çalışmaları başta olmak üzere çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulundu.

Tabur Komutanlığına bağlı üs bölgesinde de incelemelerde bulunan Kaymakam Özçelik, huzur ve güveninin temini noktasında her durum ve şartta desteğinin tam olduğunu söyleyerek, jandarma personeline başarılar diledi. - BİTLİS