Haberler

Kaymakam Odabaş'tan şehit ailesine gönül sofrası ziyareti

Kaymakam Odabaş'tan şehit ailesine gönül sofrası ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve eşi Ayşe Odabaş, Ramazan ayı dolayısıyla şehit Jandarma Er Halit Serdar'ın ailesiyle iftar sofrasında bir araya geldi.

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve eşi Ayşe Odabaş, Ramazan ayı dolayısıyla şehit Jandarma Er Halit Serdar'ın ailesiyle iftar sofrasında bir araya geldi. Ziyarete İlçe Tarım Müdürü Sabriye Akçay ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Elif Çakır da eşlik etti.

12 Mart 1992 tarihinde Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Dündartepe bölgesinde vatan savunması sırasında şehit düşen Halit Serdar'ın annesi Nazmiye Hanım ve kardeşi Kadir Serdar'ın evine konuk olan Kaymakam Odabaş, şehit ailelerinin devletin ve milletin emaneti olduğunu vurguladı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, şehidin annesi Nazmiye Hanım ile yakından ilgilenen Kaymakam Odabaş ve eşi Ayşe Odabaş, ailenin taleplerini dinleyerek Ramazan aylarını tebrik etti. Görüşmede, merhum Şevket Serdar da rahmetle anılırken, devletin tüm imkanlarıyla her zaman şehit ailelerinin yanında olduğu ifade edildi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Kaymakam Odabaş, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canını feda eden Şehidimiz Halit Serdar'ın bizlere emaneti olan Nazmiye annemizin sofrasına konuk olduk. Şehitlerimizin geride bıraktığı aileleri bizler için en değerli emanettir. Onların her türlü ihtiyacında yanlarında olmak bizim asli görevimizdir." dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu

İran; 6 ülkede ABD üslerini vurdu! Siren sesleri yükseliyor
Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti
Netanyahu'dan ilk açıklama! İran operasyonun adını duyurdu

Netanyahu'dan ilk açıklama! İran operasyonun adını ilan etti
Önüne geleni yeniyor! Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı

2 çocuğunun annesi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?

Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
İsrail'in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var

Akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var