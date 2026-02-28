Kaymakam Odabaş'tan şehit ailesine gönül sofrası ziyareti

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve eşi Ayşe Odabaş, Ramazan ayı dolayısıyla şehit Jandarma Er Halit Serdar'ın ailesiyle iftar sofrasında bir araya geldi. Ziyarete İlçe Tarım Müdürü Sabriye Akçay ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Elif Çakır da eşlik etti.

12 Mart 1992 tarihinde Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Dündartepe bölgesinde vatan savunması sırasında şehit düşen Halit Serdar'ın annesi Nazmiye Hanım ve kardeşi Kadir Serdar'ın evine konuk olan Kaymakam Odabaş, şehit ailelerinin devletin ve milletin emaneti olduğunu vurguladı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, şehidin annesi Nazmiye Hanım ile yakından ilgilenen Kaymakam Odabaş ve eşi Ayşe Odabaş, ailenin taleplerini dinleyerek Ramazan aylarını tebrik etti. Görüşmede, merhum Şevket Serdar da rahmetle anılırken, devletin tüm imkanlarıyla her zaman şehit ailelerinin yanında olduğu ifade edildi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Kaymakam Odabaş, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canını feda eden Şehidimiz Halit Serdar'ın bizlere emaneti olan Nazmiye annemizin sofrasına konuk olduk. Şehitlerimizin geride bıraktığı aileleri bizler için en değerli emanettir. Onların her türlü ihtiyacında yanlarında olmak bizim asli görevimizdir." dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı