Kaymakam Ocak: 'Vatandaşlarımıza doğrudan ulaşıyoruz'

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Oğuzhan Ocak, sorunları ve sıkıntıları yerinde görmek ve anında müdahale etmenin yerel yönetimin iyi şekilde uygulandığının göstergesi olduğunu söyledi.

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Oğuzhan Ocak, sorunları ve sıkıntıları yerinde görmek ve anında müdahale etmenin yerel yönetimin iyi şekilde uygulandığının göstergesi olduğunu söyledi.

Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, bugün Kırkgöze, Sögütlü, Ericek ve Çaygeldi köylerinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla istişare etti. Sırası ile Kırkgöze, Sögütlü, Ericek ve Çaygeldi köylerini ziyaret eden Ocak, iletilen talepleri ayrı ayrı not aldırarak ilgileneceğini belirtti. Ocak. "Bu ziyaretlerin amacı, köylerimize hizmetin en iyisini ve en kalitesini götürmek ve en önemlisi de vatandaşlarımızın bu hizmetlerden tam anlamıyla yararlanmalarını sağlamaktır. Bizler muhtarlarımızla, yaptığımız toplantılarda ve programlarda sık sık bir araya gelmekteyiz. Fakat sorunları ve sıkıntıları yerinde görmek ve anında müdahale etmek, yerel yönetimin iyi şekilde uygulandığının göstergesidir. Yerinde yapılan incelemeler sayesinde devletimizin yatırımlarını ve sunduğu imkanları yakından takip etmekle beraber, çözülemeyecek gibi görünen problemlerin kısa vadede çözüme ulaştığını görüyoruz. Bizler de edindiğimiz tecrübeler, yerinde ve zamanında yönetişim uygulamalarımızla vatandaşlarımıza doğrudan ulaşıyoruz. Köylerimizdeki tarım ve hayvancılık adına yapılan faaliyetleri de yakından takip ediyoruz. Devletimizin sunduğu imkanlar ve yatırımlar doğrultusunda üreticilere de gereken desteği veriyoruz" dedi.

Ziyaretinde çocuklara hediyeler de dağıtan Kaymakam Ocak'a İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Taşkın ve İlçe jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Tayfun Bektaş da eşlik etti. - MUŞ