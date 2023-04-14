Kaymakam Nayman: 'Bölgeye ilk yardım tırı Havza'dan gitti'

Samsun'un Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, "Samsun'dan deprem bölgesine ilk giden yardım tırı Havza'dan yola çıktı" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen asrın felaketinin ardından deprem bölgesinde görevlendirilen Havza Kaymakamı Cengiz Nayman görevinin başına döndü. Depremin 2. gününde ilk olarak deprem üstlerinden bir olan Elbistan daha sonra ise Kahramanmaraş'ta görev yapan ve bölgede 61 gün görev yaptıktan sonra Havza'ya dönen Havza Kaymakamı Cengiz Nayman'a ziyaretler devam ediyor.

Kaymakam Nayman ziyaretlerinden ötürü tüm ziyaretçilere teşekkür ederek, "Bu süreçte iki şey ile gurur duydum. İlki yaşanan depremlerin ardından ilk bölgeye ilk yardım tırının Havza'dan gönderilmesi. İkincisi ise nüfusuna göre Havza'mızın sorumluluk alanımıza en çok yardımı gönderen ilçelerden biri olması. İnşallah bu birlik ve beraberlik ile bölgedeki yaraları hızlı bir şekilde saracağız. Ülkemiz büyük ve güçlü bir ülke ve tüm deprem bölgesinde çalışmalara devam ediliyor. Tüm Havzalılara bizlere olan destekleri için teşekkür ederim" dedi.

Kaymakam Nayman'ı Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza OSB Müdürü Erol Pepeç, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Gençlik Merkezi Müdürü Burak Becer, Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, muhtarlar ve Havza OSB'den iş insanları ziyaret ettiler. - SAMSUN