Kaymakam Mustafa Atış, Dicle'deki Üs Bölgesini Ziyaret Etti

Diyarbakır'ın Dicle Kaymakamı Mustafa Atış ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca, Alihan Üs Bölgesini ziyaret etti. Ziyarete Dicle İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Alkan Sayılır da eşlik etti.

Kaymakam Mustafa Atış üs bölgesinde görevli personelle sohbet edip yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Atış, ülkenin istikbali, istiklali, vatandaşın huzur ve güveni için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Kaymakam Atış, vatan nöbetinde kahraman ve fedakarca çalışan jandarmamızın her zaman yanında olduklarını ifade ederek onlara kolaylıklar diledi. - DİYARBAKIR