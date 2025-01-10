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Kaymakam Melih Aydoğan'a Doğum Belgesi Takdim Edildi

Kaymakam Melih Aydoğan'a Doğum Belgesi Takdim Edildi
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Van'ın Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan'a, 10 Ocak Mülki Amirleri Günü vesilesiyle doğum belgesi takdim edildi. Nüfus Müdürü Saim Sabah Kendir ve ekibi, Kaymakam Aydoğan'ı ziyaret ederek doğum belgesini kendisine sundu.

Van'ın Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan'a, 10 Ocak Mülki Amirleri Günü kapsamında doğum belgesi takdim edildi.

Muradiye İlçe Nüfus Müdürü Saim Sabah Kendir, beraberinde nüfus şefi Sedat Eren ve nüfus personeli Kübra Yürektür ile birlikte 10 Ocak Mülki Amirleri Günü kapsamında İlçe Kaymakamı Melih Aydoğan'ı makamında ziyaret etti. Nüfus çalışanları kurumlararası iletişim sağlayarak Osmaniye doğumlu olan Kaymakam Aydoğan'ın doğum belgesini temin edip ziyaretleri esnasında belgeyi kendisine takdim ettiler. Kaymakam Aydoğan bu anlamlı hediye için başta nüfus müdürü olmak üzere nüfus çalışanlarına teşekkürlerini belirtti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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