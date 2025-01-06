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Kaymakam Mehmet Okur, Vatandaş Buluşmaları ile Sorunları Tespit Ediyor

Kaymakam Mehmet Okur, Vatandaş Buluşmaları ile Sorunları Tespit Ediyor
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Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Okur, 'Vatandaş Buluşmaları' programı çerçevesinde gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinde vatandaşların taleplerini dinleyerek, sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapıyor. Kaymakam Okur, devleti vatandaşla buluşturmayı ve sorunlara hızlı çözüm üretmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz Ağustos ayında göreve başlayan Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Okur, 'Vatandaş Buluşmaları' çerçevesinde mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürürken, kısa sürede her yaştan insana kulak vererek devletin sıcak eli ve gülen yüzü oldu.

Haftanın iki gününü, özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlara ayıran Kaymakam Okur, kurum müdürleri ve muhtarlarında katıldığı geniş kapsamlı programlar düzenleyerek mahallelerin sorunlarının tespit edilmesine ve çözümüne ilişkin kurumlar arasındaki koordinasyona öncülük ediyor. Okur, geçtiğimiz Aralık ayında başladığı ziyaretlerinde bu zaman kadar 20 mahalleyi gezerken, son olarak yeni yılın ilk haftasında Tatkavaklı ve Ocaklı sakinleri ile buluştu.

"Var gücümüzle çalışıyoruz"

Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek, ilgili kurumlara iletilen sorunların yakından takibini yapan Kaymakam Mehmet Okur, "Bizler vatandaşlarımıza en iyi kamu hizmetini sunmak, talepleri karşılamak, eksiklikleri gidermek için görevimizin başındayız. Gayemiz Mustafakemalpaşa genelinde her bir vatandaşımızın imkanlar ölçüsünde en iyi yaşam standartlarına sahip olmasıdır. Bu doğrultuda insanımıza hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Mustafakemalpaşa'da görevdeki 5. ayını dolduran Kaymakam Mehmet Okur, 'Vatandaş Buluşmaları' programı ile sorunların çözümüneyönelik seferberlik başattı.

Son bir ay içinde Yeşilova, Tepecik, Koşuboğazı, Çeltikçi, Ayaz, Karaoğlan, Yalıntaş, Sünlük, Demireli, Söğütalan, Ormankadı, Ovazatlı, Güllüce, Paşalar, Alpagut, Devecikonağı, Çaltlıbük ve Kestelek'e çıkarma yapan Okur, 2025 yılının ilk haftasında da Tatkavaklı ve Ocaklı mahallerinde vatandaşlarla buluştu. Okur'un heyetinde, birçok kurumun müdürü ve temsilcisi yer aldı.

Vatandaş sordu, kurum müdürleri cevapladı

İlk ziyaretini, 6 bine yaklaşan nüfusuyla Mustafakemalpaşa'nın en büyük 5. mahallesi olan Tatkavaklı'ya yapan Okur, Muhtar Mehmet Orak'tanbilgiler aldı.

Mahalle sakinlerinin de söz alarak, istek ve şikayetlerini dile getirdikleri toplantıda başta altyapı olmak üzere mesire alanı, deprem tatbikatı, rampa ve kantar sorunları, mera ıslahı, imar planları, mevsimlik işçiler ve tarımsal sulamada ani yaşanan elektik kesintilerinin üreticilere yüklediği maliyetler ile hastaneye ulaşımın sağlandığı mahalle içi altgeçitlerin aydınlatılması gündeme geldi. İlgili kurum temsilcilerinin, çözüm eksenli görüşlerini vatandaşlara anlattıkları buluşmada, özellikle Devlet Hastanesi önünde kazalara engel olunması için trafik düzenlemesi, halk otobüsü ve taksi duraklarının da yerlerinin değiştirtilmesi talep edildi.

Günün ikinci ziyareti için daha sonra Ocaklı'ya geçen Kaymakam Mehmet Okur ve beraberindeki heyete, Muhtar Ali Kemal Aydın tarafından mahalle hakkında bilgilendirmede bulunuldu. BUSKİ'nin hizmet alanı ve yeni yerleşim yerlerine ilişkin sorunların ele alındığı toplantıda Ocaklı sakinleri, toplulaştırma sonrası tarımsal yaşanan su sıkıntılarına dikkat çekti.

'İnsan odaklı kamu hizmeti' vurgusu

Tüm ziyaretlerinde sorunları ve önerileri not alan Kaymakam Mehmet Okur, kurumlar arasında kurulacak güçlü bir koordinasyonla sıkıntılara neşter vurmak için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Her görüş ve önerinin kendileri için değerli olduğunu belirten Okur; "Mülki idare amiri olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Kapımız herkese açık. Vatandaş memnuniyetini esas alan bir anlayışla Mustafakemalpaşa'da insan odaklı kamu hizmetlerinin sunulmasına önem veriyoruz. Verimli geçen toplantılardaki esas gayemizde bu. Her mahallemizin kendine özgü sorunları olduğu gibi ayrı sıkıntılarda mevcut. Tüm kurum müdürlerimiz belli bir plan ve program doğrultusunda çalışacak, bizlerde bunların takipçisi olacağız. Acil sorunların çözümü içinde bizzat devrede olacağız Toplantılarımızı her hafta gerçekleştirmeye özen göstererek devletimizin sunduğu kaynakları vatandaşlarımıza ulaştıracağız "diye konuştu.

Bağları güçlendiren yaklaşım

Vatandaşın, devleti yanında hissetmesinin önemine vurgu yapan Okur; "Vatandaşlarımızın kendisini huzur ve güven içinde hissetmesini temin etmek, ihtiyaçlarını zamanında giderebilmek ve devletimizin şefkatini, hoşgörüsünü ve adaletini hissettirmek en önemli vazifemizdir" dedi.

Toplantılara ilgi gösteren mahalle sakinleri de, çözüm odaklı anlayışı ve vatandaş ile devlet arasındaki bağları güçlendiren yaklaşımı ile takdir kazanan Kaymakam Mehmet Okur'a teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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