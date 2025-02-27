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Kaymakam Kundakçı'dan Engelli Vatandaşa Destek

Kaymakam Kundakçı'dan Engelli Vatandaşa Destek
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Mardin'in Mazıdağı ilçe Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, engelli vatandaşın beşik talebini yerine getirerek ona hediye etti. Ayrıca başka bir engelli vatandaşa da akülü araba teslim etti.

Mardin'in Mazıdağı ilçe Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, engelli vatandaşın talebini yerine getirdi.

Kaymakam Kundakçı, hane ziyaretleri kapsamında Mazıdağı Merkez Gündoğan Mahallesi'nde engelli vatandaşı evinde ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaret sırasında engelli vatandaş, Kaymakam Kundakçı'dan beşik talep etti. Engelli vatandaşa beşik sözünü veren Kundakçı, dün engelli vatandaşı tekrar evinde ziyaret ederek, beşiği kendisine hediye etti. Ziyaret sonrası Karaalanı köyüne geçen Kaymakam Kundakçı, mahallede ikamet eden engelli bir vatandaşa da akülü araba teslim etti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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