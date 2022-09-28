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Kaymakam köy köy dolaşıyor

Yerel Haberler

Kaymakam köy köy dolaşıyor

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, köy köy dolaşarak vatandaşların sorunlarını dinliyor.

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, köy köy dolaşarak vatandaşların sorunlarını dinliyor. Sorunların çözümü noktasında ilgili kurumları harekete geçiriyor.

Kars'ın Kağızman ilçesi Kaymakamı Okan Daştan, göreve başladığı günden itibaren köy köy dolaşıyor. Daştan son olarak ilçeye bağlı Çeperli, Kozlu ve Camuşlu köylerini ziyaret ederek köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy muhtarı ve vatandaşlardan köyün sorunlarını dinleyen Kaymakam Daştan, "Devletin her türlü imkan ve araçlarıyla köyde yaşayan vatandaşların hizmetindeyiz. 'Köylü milletin efendisidir' düsturuyla hareket edilmesi gerekiyor. Burada sizlere hizmet için varız" dedi.

Köy muhtarlarını ve köylüleri dinleyen Daştan, daha sonra ilgili birim müdürlerine sorunların çözümü için talimat verdi.

Kendisine gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu ifade eden Kaymakam Daştan, muhtarlara ve vatandaşlara teşekkür etti.

Kaymakam Okan Daştan, yaptığı ziyaretlerin ardından ilçe merkezine döndü. Daştan'ın köy ziyaretlerin devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kağızman Kars Yerel Haberler

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