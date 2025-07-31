Kaymakam Kılıç'tan Kamu Kurumlarına Ziyaret

Kaymakam Kılıç'tan Kamu Kurumlarına Ziyaret
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Bilecik'in Gölpazarı İlçe Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, jandarma, emniyet, hastane ve diğer kamu kurumlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve personelle sohbet etti.

Bilecik'in Gölpazarı İlçe Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, ilçede bulunan kamu kurumlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Kılıç, Gölpazarı'nda görev yapan Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Orman İşletme Şefliği ve İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında kurum amirlerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Kılıç, personelle sohbet ederek görevlerinde kolaylıklar diledi.

Vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin etkinliğine dikkat çeken Kılıç, görevlerini özveriyle sürdüren tüm personele teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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