Kaymakam Kılıç'tan Kamu Kurumlarına Ziyaret

Bilecik'in Gölpazarı İlçe Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, ilçede bulunan kamu kurumlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Kılıç, Gölpazarı'nda görev yapan Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Orman İşletme Şefliği ve İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında kurum amirlerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Kılıç, personelle sohbet ederek görevlerinde kolaylıklar diledi.

Vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin etkinliğine dikkat çeken Kılıç, görevlerini özveriyle sürdüren tüm personele teşekkür etti. - BİLECİK