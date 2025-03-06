Kaymakam Kılıç, Nilüfer Hatun Meslek Lisesi'ni Ziyaret Etti

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerle birlikte derse katıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçe Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Okul Müdürü Reşat Avcı ve idarecilerden eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Daha sonrasında ise; öğrencilerle atölyelerinde ve sınıflarında bir araya geldi.Kaymakam Kılıç, Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan; elektrik elektronik teknolojileri atölyeleri, muhasebe sınıfları, bilgisayar laboratuvarları, makine atölyesi ve yiyecek atölyelerinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Kılıç gerçekleştirdiği ziyarette öğretmenler ve öğrencilerle mesleki eğitim alanında fikir alışverişinde bulundu ve ihtiyaçları tespit etti. - BİLECİK