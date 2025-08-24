Kaymakam Kılıç, Gölpazarı'nda Kadın Emeğini İnceledi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Kaymakam Feyza Nur Kılıç, 2012 yılında "Sıradışı Okuryazarlık" projesiyle Türkiye birincisi olan Gölpazarlı Bedriye Engin'i ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, kadın emeğiyle hayat bulan kültürel alanlar ve üretim merkezleri de yerinde incelendi. Kadınların gönül emeğiyle şekillenen turizm alanında; kitap kokusu, çay sıcaklığı ve dostane sohbetler bir araya gelerek, anlamlı bir atmosfer oluşturdu. Kültürel mirasın yaşatıldığı bu özel mekanda, kadınların öncülüğünde gelecek nesillere ilham veren bir ortamın temelleri atılıyor. Ziyaretin bir diğer durağı ise arı bal dolum tesisi oldu. Alın teriyle üretilen doğal balın üretim süreci yerinde gözlemlenirken, kadın üreticilerin katkısıyla büyüyen bu emek zincirine dikkat çekildi.

Kaymakam Feyza Nur Kılıç, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Kadınlarımızın emeğiyle büyüyen her adım, ilçemize ışık ve umut katıyor"dedi. - BİLECİK