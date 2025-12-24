Haberler

Kaymakam Karataş, köylerde vatandaşların sorunlarını dinledi

Kaymakam Karataş, köylerde vatandaşların sorunlarını dinledi
Diyarbakır'ın Çermik İlçe Kaymakamı Adem Karataş, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinliyor. Halkın mutluluklarına ve acılarına ortak olan Karataş, ilçedeki köylerde de ziyaretlerde bulunarak vatandaşların taleplerini not alıyor.

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Kaymakamı Adem Karataş, merkez ve köylerde vatandaşlarla bir araya gelip sorun ve taleplerini dinledi.

Göreve geldiği günden beri vatandaşlarla sıcak ikili ilişkiler kuran Karataş, halkın sevgi ve saygısını kazanmaya devam ediyor. Vatandaşların düğünlerinde mutluluklarına, Taziyelerinde acılarına ortak olan Kaymakam Karataş, ilçe merkezinde hane ziyaretlerinde bulundu. Vatandaşların taleplerini dinleyen Kaymakam Karataş, ilçe merkezi dışında köyleri de gezerek sorunlarını dinledi. Kaymakam Karataş, talep ve önerileri not aldıklarını çözüm noktasında kısa sürede adım atacaklarını ifade etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
