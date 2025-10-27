Haberler

Kaymakam Kara'dan Karaköy'de Taşkın Önleme Çalışmaları İncelemesi
Pazaryeri Kaymakamı Muhammed Mustafa Kara, Karaköy köyünde yürütülen taşkın önleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, köylülerle bir araya geldi. Altyapı çalışmalarının köydeki taşkın risklerini azaltmayı hedeflediğini belirtti.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammed Mustafa Kara, ilçeye bağlı Karaköy köyünü ziyaret ederek yürütülen taşkın önleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Kara, ziyaret kapsamında, 10 metre yüksekliğinde beton tersip bendi, 720 metre uzunluğunda U kesit kanal ve kanal güzergahı boyunca yapılan çelik ızgara sistemleri yerinde incelenerek yetkililerden bilgi alındı. Kara, yürütülen çalışmaların köyde yaşanabilecek muhtemel taşkın risklerini en aza indirmeyi hedeflediğini belirterek, "Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İncelemelerinin ardından köy sakinleriyle de bir araya gelen Kaymakam Muhammed Mustafa Kara, vatandaşların taleplerini, sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinledi.

Köylüler, yapılan altyapı çalışmaları ve devletin ilgisinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Kaymakam Kara'ya teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
