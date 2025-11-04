Haberler

Kaymakam Kandemir, Köy Ziyaretlerinde Vatandaşların Sorunlarını Dinledi

Sinop Türkeli Kaymakamı Muhammed Cezmi Kandemir, köy ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları yerinde dinledi ve yol tahribatını inceledi. Ziyaretlerde köy sakinlerinin taleplerini not aldı ve çözüm süreçlerinin hızlandırılması için çalışmalar yapılacağını belirtti.

Sinop Türkeli Kaymakamı Muhammed Cezmi Kandemir, köy ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları yerinde dinledi ve Yeşiloba Köyü Kurvana Mahallesi'nde yol tahribatını inceledi.

Türkeli Kaymakamı Muhammed Cezmi Kandemir, İl Genel Meclisi Üyeleri Nihat Demircan ve Asım Can ile birlikte gerçekleştirdikleri köy ziyaretleri kapsamında Çatakgeriş, Çatakgüney, Çatakörencik ve Yeşiloba köylerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde köy sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Kandemir, vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinleyerek tek tek not aldı. Köylerin ihtiyaçlarının yerinde tespiti ve çözüm süreçlerinin hızlandırılması amacıyla yapılan ziyaretlerde, vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirildi.

Kaymakam Kandemir, ayrıca İlçe Özel İdare Müdürü Cengiz Özcan ile birlikte Yeşiloba Köyü Kurvana Mahallesi'nde yol çalışmaları sırasında beton yolda oluşan tahribatı yerinde inceledi. İnceleme sırasında yapılan değerlendirmelerde, gerekli onarım ve iyileştirme çalışmalarının kısa sürede başlatılması planlandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
