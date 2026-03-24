Digor Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman'dan Halk Eğitimi Merkezi'ne ziyaret

Digor Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, ilçede yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde incelemek amacıyla Halk Eğitimi Merkezi'ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette aktif olarak devam eden kursları tek tek gezen Kaymakam Kahraman, kursiyerler ve eğiticilerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında kursların işleyişi, katılım durumu ve eğitim içerikleri hakkında eğiticilerden detaylı bilgi alan Kaymakam Kahraman, özellikle mesleki ve beceri kazandırmaya yönelik kursların önemine dikkat çekti. Kursiyerlerle de sohbet eden Kahraman, vatandaşların bu tür eğitim imkanlarından en iyi şekilde faydalanmasının hem bireysel gelişim hem de bölgesel kalkınma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Eğitim ortamlarını yerinde inceleyen Kaymakam Kahraman, sınıflardaki çalışma düzeni ve kurs materyalleri hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Kursiyerlerin gösterdiği ilgi ve motivasyondan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kahraman, Halk Eğitimi Merkezlerinin toplumun her kesimine hitap eden önemli kurumlar olduğunu vurguladı.

Ziyaretin sonunda kurum personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kaymakam Kahraman, eğitim faaliyetlerinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu. - KARS

