Digor Kaymakamı Kahraman'dan Derinöz köyü okuluna ziyaret

Kars'ın Digor ilçesinde Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, Derinöz köyünde bulunan okulu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Digor Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman'a ziyaret sırasında İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Turan Toksoy ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin Kutay da eşlik etti. Gerçekleştirilen ziyarette okulun eğitim faaliyetleri yerinde incelenirken, öğretmenlerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Sınıfları ziyaret eden Kaymakam Kahraman, öğrencilerle sohbet ederek ders durumları ve hedefleri hakkında konuştu. Öğrencilere başarı dileklerini ileten Kahraman, eğitim hayatında azim, disiplin ve çalışmanın önemine dikkat çekti.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Kaymakam Kahraman, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik talep ve önerileri dinledi. Eğitimin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Kahraman, öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim alabilmesi için kurumlar arası iş birliğinin sürdürüleceğini belirtti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı