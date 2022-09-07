Kaymakam Han: "Spora olan desteğimiz devam edecek" Yerel Haberler Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Harun Reşid Han spora olan desteklerinin devam edeceğini ifade etti. Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Harun Reşid Han spora olan desteklerinin devam edeceğini ifade etti. Kaymakam Han, ilçe merkezinde spor faaliyetleri çerçevesinde devam eden jimnastik ve spor salonu çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Han'a incelemeleri esnasında Şuhut Gençlik ve İlçe Spor Müdürü Ahmet Başkurt eşlik etti. Kaymakam Han, Müdür Başkurt'tan spor faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Harun Reşit Karahisar Hisarcık Şuhut Yerel Haberler

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