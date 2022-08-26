Kaymakam Gürçam'dan duygusal veda

Adana'nın Kozan ilçesinde 5 yıldır görev yapan Kaymakam Şafak Gürçam'ın Amasya'nın Suluova ilçesine tayininin çıkmasının ardından veda yemeği düzenledi.

Kozan Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen gecede konuşan Kaymakam Gürçam, ilçede 5 yıl boyunca görev yapmaktan duyduğu gururu anlatırken duygu dolu anlar yaşadı. Gürçam, "Vedalar hüzünlü olur ama bu vatanın her bölgesinde görev yapmak, vatandaşımıza hizmet etmek benim için onurdur. 5 yıl boyunca gösterdiğiniz hoşgörü ve ev sahipliği için Kozan'ımızda her vatandaşımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Geceye ev sahipliği yapan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ise Kozan'da görev süresi boyunca ilçeye hizmet için kendini adayan Kaymakam Gürçam ve ailesine emekleri için teşekkür etti.

Kaymakam Gürçam yemekten sonra akışlarla uğurlandı. - ADANA