Alaşehir Kaymakamı Güngör, Kurban Bayramı'nda Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kaymakam Alper Faruk Güngör, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Ziyarette konuşan Güngör, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kaymakam Alper Faruk Güngör, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Şehit aileleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Güngör, "Şehitlerimizin emanetleri olan ailelerimizin her zaman yanındayız" dedi.

Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör'e ziyaretlerde eşi Reyhan Gülpınar Güngör, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan ve İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanı Teğmen Aykut Bayraktaroğlu eşlik etti. Heyet, şehit aileleriyle bir süre sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Şehitliğin en kutsal mertebe olduğunu belirten Kaymakam Güngör, devletin tüm imkanlarıyla şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını ifade etti. Güngör, "Şehit aileleri ve gazilerimizi ziyaret ederek onlarla yakından ilgilenmek en öncelikli işlerimizden biridir. Bizler ne yaparsak yapalım, vatan uğruna evlatlarını şehit veren ailelerin acısını dindiremeyiz. Ancak şehitlerimizden bizlere emanet kalan ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz" dedi.

Her türlü sorun ve sıkıntıda kapılarının açık olduğunu kaydeden Güngör, "Evlatlarını bu vatan uğruna feda eden güzide insanlara vefa borcumuzu ödemek mümkün değil. Devlet olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Şehit aileleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Güngör ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
