Haberler

Kaymakam Arıkan, Harmankaya köyünde incelemede bulundu

Kaymakam Arıkan, Harmankaya köyünde incelemede bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, köy ziyaretleri kapsamında Harmankaya köyünü ziyaret ederek yürütülen projeleri denetledi ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, köy ziyaretleri kapsamında Harmankaya köyünü ziyaret ederek yürütülen çalışmaları denetledi ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, ilçeye bağlı köylerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve devam eden projeleri incelemek amacıyla gerçekleştirdiği saha ziyaretlerine Harmankaya (Abrenk) köyü ile devam etti.

Altyapı ve sosyal projeler mercek altında

Ziyaret sırasında köyün genel durumu hakkında kapsamlı incelemelerde bulunan Kaymakam Arıkan, özellikle altyapı sistemleri, yol düzenlemeleri ve sosyal yaşam alanlarına yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etti. Harmankaya Köyü Muhtarı Kemal Dilden'den projelerin son durumu hakkında detaylı teknik bilgi alan Arıkan, çalışmaların planlanan sürede tamamlanması talimatını verdi.

Vatandaş odaklı çözüm masası

Köy ziyaretinin en önemli ayağını ise vatandaş buluşması oluşturdu. Harmankaya sakinleriyle bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştiren Kaymakam Arıkan, köy halkının ihtiyaç ve taleplerini bizzat dinledi. Sorunların çözümü noktasında ilgili birimlere talimat veren Arıkan, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olduğunu vurguladı.

Kaymakam Emirhan Arıkan, misafirperverliklerinden dolayı Harmankaya köyü sakinlerine ve Muhtar Kemal Dilden'e teşekkür ederek köyden ayrıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok

Şam yönetiminden terör örgütüne rest: Anlaşma yok
İsrail, Lübnan'da İranlı komutanı böyle vurdu! O anlar kamerada

2 saniye sonrası alev topu! İsrail, İranlı komutanı böyle öldürdü
CHP, mezar başındaki rakılı anmayı böyle savundu: O zaman genel başkan değildi

CHP, mezar başındaki rakılı anmayı böyle savundu: O zaman...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan en güçlü rakam

İşte memur ve emekli zammı için en güçlü rakam
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip
Arda Güler'e benzeyen kız viral oldu: Yapay zeka değilim

Sosyal medya onu konuşuyor: Yapay zeka değilim
Zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda anlaşıldı! Son sözü bakanlık söyleyecek

Zincir marketler için tarihi karar! Son sözü bakanlık söyleyecek
İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan en güçlü rakam

İşte memur ve emekli zammı için en güçlü rakam
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 255 bin liraya yükseldi

Altın yeni rekora doğru koşuyor
Diyarbakır'da otomobil yayaya çarptı, sürücüler birbirlerinin üstüne yürüdü

Can çekişen vatandaşı bırakıp kavgaya tutuştular