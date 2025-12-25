Kaymakam Arıkan, Harmankaya köyünde incelemede bulundu

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, köy ziyaretleri kapsamında Harmankaya köyünü ziyaret ederek yürütülen çalışmaları denetledi ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, ilçeye bağlı köylerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve devam eden projeleri incelemek amacıyla gerçekleştirdiği saha ziyaretlerine Harmankaya (Abrenk) köyü ile devam etti.

Altyapı ve sosyal projeler mercek altında

Ziyaret sırasında köyün genel durumu hakkında kapsamlı incelemelerde bulunan Kaymakam Arıkan, özellikle altyapı sistemleri, yol düzenlemeleri ve sosyal yaşam alanlarına yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etti. Harmankaya Köyü Muhtarı Kemal Dilden'den projelerin son durumu hakkında detaylı teknik bilgi alan Arıkan, çalışmaların planlanan sürede tamamlanması talimatını verdi.

Vatandaş odaklı çözüm masası

Köy ziyaretinin en önemli ayağını ise vatandaş buluşması oluşturdu. Harmankaya sakinleriyle bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştiren Kaymakam Arıkan, köy halkının ihtiyaç ve taleplerini bizzat dinledi. Sorunların çözümü noktasında ilgili birimlere talimat veren Arıkan, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olduğunu vurguladı.

Kaymakam Emirhan Arıkan, misafirperverliklerinden dolayı Harmankaya köyü sakinlerine ve Muhtar Kemal Dilden'e teşekkür ederek köyden ayrıldı. - ERZİNCAN