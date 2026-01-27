Kaymakam Demirer, Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi'nin faaliyetlerini değerlendirdi

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nün 2025 yılı boyunca aile, çocuk, kadın, engelli ve gençlere yönelik yürüttüğü çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ailenin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayan Kaymakam Demirer, "Sağlam aile yapısı, güçlü bir toplumun en önemli güvencesidir. Bu anlayışla Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüz, 2025 yılı boyunca sosyal devlet ilkesinin sahadaki en güçlü temsilcilerinden biri olmuştur" dedi.

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile Tatvan'da 151 çiftin desteklendiğini, bu kapsamda toplam 22 milyon 650 bin TL ödeme yapıldığını belirten Kaymakam Demirer, projenin gençlerin evliliğe teşvik edilmesi ve sağlıklı aile yapılarının oluşturulmasına önemli katkı sunduğunu ifade etti. Engelli bireylere yönelik hizmetlere de değinen Kaymakam Demirer, Tatvan'da bin 521 engelli bireyin evde bakım hizmetinden yararlandığını, bu kapsamda aylık 17 milyon 798 bin 742 TL ödeme gerçekleştirildiğini söyledi. Evde bakım hizmeti alan bireylerin yaşam şartlarının düzenli denetimlerle takip edildiğini ve bakıcılara rehberlik çalışmaları yapıldığını belirtti.

Korunmaya muhtaç çocuk ve gençlere yönelik çalışmalara da dikkat çeken Kaymakam Demirer, ekonomik yoksunluk nedeniyle risk altında bulunan ailelerin desteklenmesi amacıyla 601 aileye Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti verildiğini, aylık toplam destek tutarının 4 milyon 506 bin 275 TL olduğunu açıkladı. Bu ailelere yönelik üç ayda bir periyodik sosyal incelemelerin gerçekleştirildiğini vurguladı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 2025 yılı boyunca yoğun çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Demirer, 55 eğitimle 6 bin 561 kişiye ulaşıldığını, "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla yapılan farkındalık çalışmalarıyla 6 bin 581 kişiye erişildiğini söyledi. Ayrıca Aile Eğitim Programı kapsamında 3 bin 176 kişiye, evlilik öncesi eğitimlerle 965 kişiye, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele eğitimleriyle de 576 kişiye ulaşıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında Tatvan'da 55 etkinlik düzenlendiğini belirten Kaymakam Demirer, aile içi birlik ve beraberliğin korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında yapılan çalışmalara da değinen Demirer, 2025 yılı içerisinde Tatvan'da 3 bin 553 haneye hane ziyareti gerçekleştirildiğini, 205 vatandaşın ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kurumlara yönlendirildiğini ve dosyalarının yakından takip edildiğini belirtti.

Kaymakam Demirer, Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nün tüm personeline özverili ve fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, toplumun her kesimine dokunan bu önemli hizmetlerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu ve kurum çalışanlarına başarılar diledi. - BİTLİS