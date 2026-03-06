Haberler

Kaymakam Dalak'tan şehit annesi ve Kıbrıs gazisine vefa

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Ramazan ayında şehit ailesi ve gazileri ziyaret ederek gönül köprüsü kurmaya devam ediyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kaymakam Halil Dalak, şehit yakınları ve gazilere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, eşi Ayfer Dalak ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ruhsar Açıkgöz ile birlikte Ahmetağa Mahallesi'nde ikamet eden şehit Jandarma er Fevzi Tekeş'in annesi Rukiye Tekeş'i evinde ziyaret ederek Ramazan ayını kutladı. Ziyarette şehit annesiyle yakından ilgilenen Kaymakam Dalak, ailenin talep ve sorunlarını dinledi.

Kaymakam Dalak daha sonra aynı mahallede yaşayan Kıbrıs Gazisi Mahmut Özmut'u da evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Kaymakam Dalak, "Şehit yakınları ve gazilerimiz bizim için çok kıymetlidir. Devlet olarak her zaman yanlarındayız. Gönül köprüsü ziyaretlerimiz devam edecek." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
