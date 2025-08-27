Kaymakam Cumali Atilla, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

Balıkesir'in Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Kaymakam Cumali Atilla, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni'den ilçede yürütülen eğitim çalışmaları, devam eden projeler ve 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıkları hakkında bilgi aldı. Kaymakam Atilla, yeni dönemde öğrencilerin daha nitelikli eğitim alabilmesi için yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. - BALIKESİR