Kaymakam Cumali Atilla, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

Kaymakam Cumali Atilla, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni'den eğitim çalışmaları ve projeler hakkında bilgi alarak, nitelikli eğitim için yapılan çalışmalara teşekkür etti.

Balıkesir'in Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Kaymakam Cumali Atilla, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni'den ilçede yürütülen eğitim çalışmaları, devam eden projeler ve 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıkları hakkında bilgi aldı. Kaymakam Atilla, yeni dönemde öğrencilerin daha nitelikli eğitim alabilmesi için yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bestemsu Özdemir'in apar topar nikah masasına oturmasının nedeni ortaya çıktı

Magazin gündemine bomba gibi düşen evliliğin perde arkası netleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhabir memur zammını anlatırken arkadan gelen ses yayına damga vurdu

Muhabir memur zammını anlatırken arkadan gelen ses yayına damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.