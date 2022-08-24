Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Çelikkaya'ya veda yemeği

Yerel Haberler

Kaymakam Çelikkaya'ya veda yemeği

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Kaymakamlığı'na ataması yapılan Lapseki Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya'ya veda yemeği düzenlendi.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Kaymakamlığı'na ataması yapılan Lapseki Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya'ya veda yemeği düzenlendi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaklaşık 2 yıldır görev yapan Dr. Fatih Çelikkaya onuruna dün akşam veda yemeği düzenlendi.

Düzenlenen yemeğe, Lapseki Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Koç, Çardak belediye Başkanı Metin Semerci, Umurbey Belediye Başkanı Dr. Erdal Doğan, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, Ak Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, CHP İlçe Başkanı Yaşar Şaban Genç, İYİ Parti İlçe Başkanı Yakup Uzun, daire müdürleri ile dernek ve oda başkanları katıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Hisarcık Lapseki Fatih Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title