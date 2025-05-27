Kaymakam Çelik, Kur'an-ı Kerim Okuyan Öğrencilerle Buluştu

Kaymakam Çelik, Kur'an-ı Kerim Okuyan Öğrencilerle Buluştu
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Erzurum'un Oltu ilçesinde Kaymakam Mustafa Çelik, KYK yurtlarında Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan öğrencilerle bir araya gelerek başarılarını kutladı ve manevi değerlerin önemine dikkat çekti.

Erzurum'un Oltu ilçesinde Kaymakam Mustafa Çelik, Kur'an-ı Kerim okumaya geçen öğrencilerle yemekte bir araya geldi.

KYK yurtlarında manevi danışmanlık hizmeti alan öğrencilerle düzenlenen bu özel buluşmada, gençlerin dini eğitim yolculuğundaki başarıları takdirle karşılandı. Oltu KYK yurtlarında kalan ve manevi danışmanlık hizmetleri kapsamında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen öğrenciler, Kaymakam Mustafa Çelik'in davetiyle düzenlenen yemekte ağırlandı. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Kaymakam Çelik, Kur'an-ı Kerim okumaya geçen gençleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Programda konuşan Kaymakam Çelik, "Gençlerimizin manevi değerlerle yetişmesi, toplumumuzun geleceği adına son derece önemlidir. Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan her bir öğrencimiz bizler için büyük bir gurur kaynağıdır" ifadelerini kullandı. Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim eden Kaymakam Çelik, gençlere dini ve ahlaki yönden gelişimlerini sürdürmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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