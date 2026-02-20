Haberler

Kaymakam Çakır şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Kaymakam Çakır şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Nusaybin İlçe Kaymakamı Evren Çakır, Ramazan ayının ilk gününde "Büyük Aile Sofrası" iftar programında şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu.

Mardin'in Nusaybin İlçe Kaymakamı Evren Çakır, Ramazan ayının ilk gününde "Büyük Aile Sofrası" iftar programında şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İftar programına katılan Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenerek misafirlerin Ramazan ayını tebrik etti. Ramazan ayının manevi atmosferinde şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrayı paylaşmaktan onur ve mutluluk duyduğunu belirten Kaymakam Çakır, programa katılanlara teşekkür etti.

Programa, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcısı Murat Bulut, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Bulut, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mahir Soner Çalışkan, 2. Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Süleyman Akan, siyasi parti temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gece yarısı çok sayıda atama! İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti

İki bakanlıkta kritik isimler değişti
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız

Bakan Fidan, direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz

Trump defalarca tehdit ettiği ülke ile anlaşma için tarih verdi
Uğurcan Çakır'ı yedekleyecek kaleci geliyor! İşte o isim

Uğurcan'ı yedekleyecek kaleci geliyor! İşte o isim
İlk değerlendirme olumsuz! Skriniar'ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Fenerbahçe'ye iki kötü haber daha

Ağır yenilginin ardından iki kötü haber daha
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar
Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı

Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından çıkanlar şoke etti