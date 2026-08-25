Züğürt Ağa gerçek oldu! Şanlıurfa’da köyü satışa çıkardılar

Şener Şen’in başrolünde yer aldığı unutulmaz “Züğürt Ağa” filmindeki köy satışı sahnelerini hatırlatan bir ilan Şanlıurfa’dan geldi. Şehirde 7.500 dönümlük araziyi kapsadığı belirtilen sıra dışı bir emlak ilanı gündem oldu. Külünçe Köyü olarak anılan bölgede satışa çıkarılan taşınmazlar için 1 milyar 500 milyon TL talep edildiği bildirildi. Bu rakamın yaklaşık 30 milyon dolara karşılık geldiği belirtildi.

İlanın “köy satılıyor” şeklinde duyurulması, devasa büyüklükteki arazinin yanı sıra bölgede bulunan yerleşim alanları nedeniyle de ilgi çekti.

1,5 MİLYAR TL İSTENİYOR

Yerel basında yer alan bilgilere göre, Külünçe bölgesindeki satış için belirlenen bedel 1,5 milyar TL. Toplam alanın 7 bin 500 dönüm olduğu kabul edildiğinde dönüm başına istenen rakam yaklaşık 200 bin TL’ye denk geliyor.

Külünçe, resmi kayıtlarda mahalle olarak da anılırken bölgede uzun yıllardır “Külünçe Köyü” ifadesi kullanılıyor.

Satış ilanının aktarılan ayrıntılarında arazinin tarım ve hayvancılık yatırımları açısından değerlendirilebileceğine vurgu yapıldı. Ancak satışa sunulan alanın büyüklüğü konusunda kaynaklar arasında dikkat çekici bir fark bulunuyor.