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Karacasu'da Muhtarlar Toplantısı: Mahallelerin Talepleri Ele Alındı

Karacasu'da Muhtarlar Toplantısı: Mahallelerin Talepleri Ele Alındı
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda, mahallelerin talep ve ihtiyaçları ile ilçede yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Kaymakam İsmail Battal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı. Muhtarlar, vatandaşlardan gelen talepleri aktarırken, kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyon görüşüldü.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda mahallelerin talep ve ihtiyaçları ile ilçede yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam İsmail Battal, kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı. İlçedeki mahallelerin genel durumunun ele alındığı toplantıda, vatandaşların ihtiyaç ve talepleri ile mahallelerde yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda muhtarlar, sorumlu oldukları mahallelerde vatandaşlardan gelen talep ve önerileri kurum amirleriyle paylaştı. Mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve çözüm üretilmesi noktasında ilgili kurumların çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İlçede devam eden çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda, mahallelerde kamu hizmetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Muhtarların aktardığı talep ve ihtiyaçların ilgili kurumlar tarafından değerlendirilmesi konusunda görüşmeler gerçekleştirildi.

Toplantı, mahallelerin sorun ve ihtiyaçlarının doğrudan muhtarlar aracılığıyla ilgili kurumlara aktarılması ve çözüm noktasında kurumlar arası koordinasyonun değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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