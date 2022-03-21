Kaymakam Balcı, Fethiye'de görevine başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Balcı, Fethiye'de görevine başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kaymakam Balcı, Fethiye'de görevine başladı

Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat'ın Uşak Vali Yardımcılığına atanmasının ardından Fethiye Kaymakamlığına atanan Ağrı-Diyadin Kaymakamı Alper Balcı görevine başladı.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat'ın Uşak Vali Yardımcılığına atanmasının ardından Fethiye Kaymakamlığına atanan Ağrı-Diyadin Kaymakamı Alper Balcı görevine başladı. Kaymakam Vekili Hayrettin Balcıoğlu'ndan bugün görevi devralan Alper Balcı, Fethiye Kaymakamlığı görevine başladı.

Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat'ın Uşak Vali Yardımcılığına atanmasının ardından Fethiye Kaymakamlığına atanan Ağrı- Diyadin Kaymakamı Alper Balcı görevine başladı. Kaymakam Vekili Hayrettin Balcıoğlu'ndan bugün görevi devralan Alper Balcı, Fethiye Kaymakamlığı görevine başladı. Sabah saatlerinde Dalaman Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri ve Fethiye Kaymakam Vekili Hayrettin Balcıoğlu, Fethiye'ye gelerek yeni Kaymakam Alper Balcı'ya başarılar dileyerek görevi teslim etti. Kaymakam Balcı, Balcıoğlu'na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek Kaymakamlık Binası önüne kadar uğurladı. Görev yaptığı bölgelerde 'efsane Kaymakam' olarak bilinen evli 2 çocuk babası Efsane Kaymakam Alper Balcı'nın Kaymakamlık görevlileri ile bir tanışma toplantısı yaptığı öğrenildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Alper Balcı, Eyüp Fırat, Fethiye, Balcı, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title